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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبالميراس وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

بالميراس يضرب بالهدف الثاني في شباك المارد الأحمر

وعزز بالميراس بالهدف الثاني في شباك المارد الأحمر ليرفع الحصيلة لهدفين دون رد.

سجل هدف الثاني اللاعب خوسيه مانويل لوبيز بعد هجمة مرتدة سريعة استقرت في الشباك الخالية مع حلول الدقيقة 59.

وكان وسام أبو علي قد سجل هدف النيران الصديقة في مرمى الشناوي لصالح بالميراس في المباراة الجارية الأن، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس بالتعادل السلبي دون اهداف

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.