نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصير مباراة الأهلي وبالميراس بعد إيقافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت المباراة المقامة في الوقت الحالي بين فريق الأهلي المصري ونظيره بالميراس البرازيلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

أوقف الحكم الانجليزي أنتوني تايلور المباراة، وأمر بخروج الفريقين خارج المستطيل الأخضر، وكذلك إخراج الجماهير الحاضرة في ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية.

أوضح مصدر خاص من ستاد ميتلايف للفجر الرياضي، أن هناك رسائل ظهرت لهم عبر الهاتف تشير بسوء الأحوال الجوية في نيويورك.

أكد المصدر بأن الأحوال الجوية مستقرة حتى اللحظة الحالية، ومن الأقرب أن يتم استئناف المباراة بين الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي مرة أخرى.

يذكر أن فريق بالميراس تقدم على الأهلي في النتيجة بهدفين نظيفين، وذلك في شوط المباراة الثاني.