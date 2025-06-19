نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتجاه نحو إلغاء المباراة.. جماهير الأهلي تترك مقاعدها في مباراة بالميراس بسبب الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأت جماهير الأهلي في ترك مقاعدها بملعب اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وبالميراس بسبب التقلبات الجوية، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سجل هدف النيران الصديقة في مرمى الشناوي لصالح بالميراس في المباراة الجارية الأن، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس بالتعادل السلبي دون اهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.