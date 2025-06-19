نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. بالميراس يسجل هدف التقدم أمام الأهلي عن طريق وسام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف النيران الصديقة في مرمى الشناوي لصالح بالميراس في المباراة الجارية الأن، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس بالتعادل السلبي دون اهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

