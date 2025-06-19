نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يدعم لاعبي الأهلي من أرض الملعب رغم الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد مع زملائه في مباراة الفريق أمام بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، حرص عاشور على التواجد في أرضية ملعب المباراة، ليقدم دعمه المعنوي لزملائه، ويؤكد روح التضامن والترابط داخل صفوف الفريق الأحمر، في واحدة من أهم المواجهات في مشوار الأهلي بالبطولة.

وظهر عاشور أثناء الإحماء بجانب الجهاز الفني واللاعبين، وهو يتحدث إلى عدد من زملائه ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق المباراة المرتقبة، في ظل حاجة الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ16.