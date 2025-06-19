ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه

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أحمد جودة - القاهرة - دخل باير ليفركوزن الألماني في محادثات مع ليفربول الإنجليزي من أجل ضم مدافعه غاريل كوانساه.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن المدافع البالغ من العمر 22 عامًا، الذي وقّع عقدًا لمدة خمسة أعوام مع الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع، رغم مشاركته أساسيًا في المباراة الأولى للفريق بالموسم الماضي.

ويوجد كوانساه حاليًا مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 21 عامًا، وقال في وقت سابق هذا الأسبوع: «أنا في موقف جيد من أجل أخذ الخطوة المقبلة».

وما زالت المفاوضات في مرحلة مبكرة لكنها غير مرتبطة بصفقة تعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب ليفركوزن، وهي صفقة قياسية في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث من المتوقع إتمامها مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار)، وقد يتم الإعلان عن الصفقة الجمعة.