التعادل يخيم على الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس في المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة والذي شهد حماس جماهيري واستمرار مسلسل الفرص الضائعة من جانب الأهلي.

وكاد بالميراس أن يخوض المباراة بعشرة لاعبين لكن تدخل تقنية الفيديو حول البطاقة إلى صفراء ليكمل الفريق البرازيلي كامل العدد.

ويسعى الفريقين لحصد نقاط الانتصار من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر في البطولة.