جود بيلينغهام يثير الجدل مجددًا: شتائم في وجه الحكم خلال مواجهة الهلال

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أحمد جودة - القاهرة -



عاد نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام، لإثارة الجدل بسلوكه، بعدما التقطت الكاميرات التلفزيونية لحظات وجه خلالها شتائم فظة إلى مساعد الحكم، خلال مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، الأربعاء، في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

ورصدت العدسات بيلينغهام، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو يوجه عبارات مسيئة للحكم المساعد عقب كرة مشتركة مع جواو كانسيلو، لاعب الهلال، في لقطة أثارت استياء الجماهير والنقاد على حد سواء.

ويأتي هذا السلوك بعد أقل من أسبوعين على واقعة مشابهة، حين أبدى اللاعب غضبه الشديد خلال خسارة منتخب إنجلترا أمام السنغال وركل مبرد المياه، وتوجه لاحقًا للحكم الرابع بعد إلغاء هدف له في اللحظات الأخيرة.

وأكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن تصرفات بيلينغهام قد تؤثر سلبًا على أجواء الفريق، بل وتخيف بعض زملائه داخل غرفة الملابس.

وكان بيلينغهام قد تعرض لإيقاف سابق لمباراتين بالدوري الإسباني في فبراير الماضي، بسبب إساءة لفظية للحكم في مواجهة أوساسونا، كما سبق له أن تهجم لفظيًا على حكم مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نوفمبر.

ورغم تألقه الفني على أرضية الملعب، يواجه اللاعب الشاب تحديًا في السيطرة على انفعالاته، وسط مطالب من الجماهير ووسائل الإعلام بضرورة تدخل الإدارة والمدرب للحد من هذه التصرفات المتكررة التي قد تؤثر على مسيرته الاحترافية.