نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتجي يُجسد روح الاحترام.. تبادل دروع بين الأهلي وبالميراس قبل موقعة ميتلايف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، على تبادل الدروع التذكارية مع مسئولي نادي بالميراس البرازيلي، وذلك على هامش المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس على استاد "ميتلايف"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وجرت مراسم تبادل الدروع بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري.

ويتعادل الأهلي وبالميراس البرازيلي، سلبيا حتى الآن في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.