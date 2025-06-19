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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على التواجد إلى جانب زملائه خلال المواجهة القوية التي جمعت الفريق بنظيره بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وفاء خارج الملعب.. إمام عاشور حاضر بقلبه في مواجهة الأهلي وبالميراس

وظهر عاشور مساندًا للفريق بحماس واضح، إذ لم تمنعه الإصابة أو الاستبعاد الفني من تقديم الدعم لزملائه، مؤكدًا على روح الانتماء التي تميّز لاعبي القلعة الحمراء، ومُجسدًا شعار "الأهلي فوق الجميع" ليس فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا.

ورصدت الكاميرات تفاعل عاشور مع أحداث اللقاء، حيث بدا مشدودًا لكل كرة، وحرص بعد المباراة على التوجه إلى غرفة الملابس.

وتأتي هذه اللفتة من عاشور في إطار ما بات يُعرف عن لاعبي الأهلي من تلاحم وروح جماعية، حيث يُعد الدعم المتبادل بين اللاعبين أحد أسرار استمرارية الفريق على القمة محليًا وقاريًا.

جدير بالذكر أن عاشور يُعد من أبرز لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية، وقد غاب عن مواجهة بالميراس بسبب الإصابة.