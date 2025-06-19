نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبدالعال مدربًا جديدًا لفريق غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل رسميًا تعيين الكابتن علاء عبد العال مديرًا فنيًا للفريق الأول، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

ويُعد الكابتن علاء عبد العال من الأسماء البارزة في الساحة التدريبية المصرية، ويمتلك خبرة طويلة في قيادة عدد من الأندية بالدوري الممتاز.

ويعاون الكابتن علاء عبد العال في مهمته الجديدة جهاز فني متكامل يضم كلًّا من:

• الكابتن محمد عدلي: مدرب عام

• الكابتن محمود صبحي: مدرب

• الكابتن عبد الرحمن فهمي: مدرب

• الكابتن محمود فتحي: مدرب حراس مرمى

• الكابتن حنفي عبد المقصود: معد بدني

• الدكتور أحمد عبد الرازق: محلل أداء

• الدكتور أحمد السيد: مسؤول إصابات وتأهيل وملاعب

ويتمنى المجلس لهم التوفيق في مهمتهم، واستعادة مكانة النادي العريقة وسط كبار الكرة المصرية

