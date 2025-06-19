نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاقبة توتنهام بسبب هتافات معادية ضد المثليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، غرامة مالية قيمتها 75 ألف جنيه إسترليني (100 ألف و710 دولارات) على نادي توتنهام هوتسبير، بسبب سوء تصرف جماهيره، وذلك بعد سماع هتافات مُعادية للمثليين من جماهير الفريق، خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام مانشستر يونايتد، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأدان النادي الحادث في ذلك الوقت، وقال إنه يعمل مع الشرطة المحلية وأمن الملعب لتحديد هوية مُشجعيه الذين شاركوا في «الهتافات المعادية للمثليين» في أولد ترافورد.

ووُجهت اتهامات إلى توتنهام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة خطة عمل وغرامة قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب توجيه إنذار للنادي بعد اعترافه بتلك التهم. وبعد استئناف، جرى تخفيض الغرامة إلى 75 ألف جنيه إسترليني.

ويبدأ توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في 16 أغسطس (آب)، بمواجهة ضيفه بيرنلي.