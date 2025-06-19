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أحمد جودة - القاهرة - لم تكن زيارة فريق يوفنتوس الإيطالي إلى البيت الأبيض ضمن جولة الفريق في كأس العالم للأندية مجرد مناسبة بروتوكولية، بل تحولت إلى اختبار سياسي محرج بعد أن طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أسئلة مثيرة للجدل أثارت استغراب اللاعبين.

جدل في البيت الأبيض.. ترامب يسأل يوفنتوس عن المتحولين والحرب مع إيران

وخلال جلسة التصوير واللقاء الرسمي، وجّه ترامب سؤالًا مباشرًا للاعبي الفريق قائلًا: "هل يمكن لامرأة أن تصنع فريقكم؟"، في إشارة إلى الجدل الدائر حول مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في المنافسات الرياضية.

جاء الرد دبلوماسيًا من المدير العام للنادي داميان كومولي، الذي قال: "لدينا فريق نسائي ممتاز للغاية". لكن الرد لم يُرضِ ترامب، الذي قاطع الحديث قائلًا: "لكن عليهن أن يلعبن مع النساء"، في موقف أربك الحضور وحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه رياضيًا.

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وجّه أيضًا سؤالًا آخر يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية، متسائلًا عن رأي اللاعبين في الحرب الإيرانية الإسرائيلية المحتملة، ما أثار مزيدًا من الحرج داخل القاعة.

وعلّق تيموثي وياه، جناح الفريق، على الموقف في تصريحات للصحفيين بعد فوز يوفنتوس 5-0 على العين السعودي قائلًا:

"قالوا لنا إن علينا أن نذهب، ولم يكن لدي خيار. بصراحة، كنت فقط أريد أن ألعب كرة القدم يا رجل."