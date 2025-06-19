نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد صبحى يقود لافيينا بدورى المحترفين بالموسم الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي لاڤيينا أحد أندية دورى المحترفين برئاسة محمود الأسيوطي، تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2025-2026.



ويضم الجهاز الفني كل من أحمد الحناوي مديرا تنفيذيا ومحمد الفيومي مديرا للكرة وسعيد صبحي مديرا فنيا وحسين حمدي وحازم الدش مدربين وعبدالرحمن حسن محلل أداء ومصطفى المحمدي، مدربًا لحراس المرمى وحامد موسى، سكرتير عام النادي ومصطفى محمد طبيبا ومحمد عاطف، أخصائي التأهيل ومحمد أكرم، مدير إداريا وحسام حسن، مديرا لشؤون اللاعبين ومحمد سيد ومحمد نزيه مسوؤلى مهمات.



وقاد سعيد صبحى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بترول اسيوط بالموسم المنتهى 2024/2025 فيما كان قد خاض عدة تجارب تدريبية سابقة أبرزها بأندية الفيوم ودكرنس واف سي مصر وغيرها.

وكان مجلس إدارة نادي لافيينا قد أعلن فى وقت سابق رحيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي نجح خلال الأيام الماضية في تحقيق هدف الإدارة بالمحافظة على مكانة الفريق ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "أ" المحترفين.

وأعربت إدارة النادي عن تقديرها العميق لما قدمه الجهاز الفني بقيادة عمر جمال المدير الفني، وأحمد خيري المدرب العام، ومحمد شوقي مخطط الأحمال، ومصطفى المحمدي مدرب حراس المرمى، من جهود متميزة ساهمت في نجاح الفريق خلال فترة قيادتهم، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية المقبلة.