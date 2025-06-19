نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي ضد بالميراس بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بالميراس البرازيلي في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، وسام أبو علي.