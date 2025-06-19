الرياضة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي ضد بالميراس بكأس العالم للأندية

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عاجل.. مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي ضد بالميراس بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة بالميراس البرازيلي في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.
  • خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.
  • خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، وسام أبو علي.
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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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