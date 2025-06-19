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أحمد جودة - القاهرة - قال مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يتعين على فريقه أن يتحلى بالهدوء عندما يواجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني مساء بعد غد السبت في كأس العالم للأندية.

نوير: علينا التحلي بالهدوء أمام بوكا جونيورز

ويدرك بايرن أن منافسه الأرجنتيني لديه مستوى مختلف تماما عن أوكلاند سيتي، الذي فاز عليه بايرن بنتيجة 10 / صفر في مباراته الافتتاحية بالبطولة.

وسافر فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، من معسكر الفريق في أورلاندو إلى ميامي لمتابعة مباراة بوكا جونيورز الافتتاحية التي انتهت بالتعادل 2/2 أمام بنفيكا، والتي تقدم فيها الفريق الأرجنتيني بهدفين نظيفين قبل أن يتعرض لاعبان منه للطرد، بينما أنهى بنفيكا المباراة أيضا بعشرة لاعبين.

ووصف كومباني المباراة بأنها الأبرز في دور المجموعات، وقال:" لو لم أكن مدربا لبايرن، لكنت ذهبت وتابعت هذه المباراة. أندية ذات تقاليد كبيرة من أوروبا وأمريكا الجنوبية. إذا كان عليك أن تختار مباراة واحدة في دور المجموعات، فستكون هذه هي".

وقال نوير: " شاهدنا جميعا كيف سارت المباراة"، مشيرا إلى أنهم سيواجهون فريقا متحمسا في ميامي، حيث يتعين على زملائه "أن يحافظوا على تركيزهم وهدوئهم، مع التركيز على نقاط قوتنا".

وليس من المتوقع أن يجري كومباني تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق، ولكن ربما يبدأ جمال موسيالا المباراة بعدما حصل على أول 30 دقيقة له بعد شفائه من الإصابة في أوتار الركبة، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بعدما شارك كبديل أمام أوكلاند.

وقال نوير: "لا يمكن الاستهانة بأي فريق من فرق أمريكا الجنوبية".