ريال مدريد: مبابي نُقل إلى المستشفى بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، يوم الخميس، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وقال النادي في بيان رسمي: "يعاني لاعبنا كيليان مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وقد تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية وبدء العلاج المناسب".

وغاب مبابي عن مباراة ريال مدريد الأولى في البطولة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام الهلال السعودي يوم الأربعاء.