نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إنتر ميامي يعلن موقف ميسي من مواجهة بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أن ليونيل ميسي «بخير»، وجاهز للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام بورتو، يوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية حسب شبكة «The Athletic».

ويُعتبر النجم الأرجنتيني عنصرًا محوريًا في آمال الفريق الأميركي بالتأهل عن مجموعته، كما تصدّر الحملات الترويجية للنسخة الموسعة من البطولة التي تُقام هذا الصيف تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عشية المباراة في ملعب مرسيدس - بنز في أتلانتا، سُئل ماسكيرانو عن تقارير تحدثت عن شكوك بشأن مشاركة ميسي (37 عامًا) بعد أن شوهد يلمس فخذه خلال الحصة التدريبية. فأجاب: «رأيت أنه تم تداول هذا الأمر في بعض الأماكن، لكن لا، لا يوجد شيء. (ميسي) بخير»، مضيفًا: «لقد تدرّب، والأهم من ذلك أنه تدرّب بشكل جيد. كنا نتحدث بالفعل عندما لاحظت أن الكاميرات ركزت عليه وهو يلمس ساقه. الأمر لا يعني شيئًا على الإطلاق. أحيانًا يلمس الإنسان جسده بلا سبب، أليس كذلك؟ لا شيء حدث. هو بخير. وبالطبع، سيلعب غدًا».

وكان ميسي قد ارتدى شارة القيادة في المباراة الأولى لإنتر ميامي في البطولة أمام الأهلي المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وجميع فرق المجموعة تمتلك نقطة واحدة، على أن يختتم الفريق الأميركي مبارياته بمواجهة بالميراس البرازيلي في 24 يونيو (حزيران). ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية.

وتأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية بصفته ممثل الدولة المضيفة، بعد فوزه بدرع المشجعين لعام 2024 في الدوري الأميركي.