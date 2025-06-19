نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد ينقل مبابي إلى المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن حالة الفرنسي كيليان مبابي الذي يعاني من وعكة صحية، غيّبته عن مواجهة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

نقل مبابي إلى المستشفى

أفاد نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، أن كيليان مبابي لاعب الفريق الملكي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وأشار بيان ريال مدريد، إلى نقل مبابي لأحد المستشفيات لإجراء العديد من الفحوصات الطبية والعلاج.

وغاب مبابي، عن مباراة ريال مدريد ضد الهلال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.