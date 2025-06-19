نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف مباراة الديربي الليبي بسبب أعمال شغب وإصابة الحكم البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت مباراة الديربي المنتظرة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مساء الأربعاء، بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، في الدقيقة 39، بعد اقتحام الجماهير واللاعبين البدلاء أرضية الملعب، في أعقاب احتفال لاعبي الاتحاد بتسجيل الهدف الأول.

وأكدت الجهات الرسمية، يوم الخميس، إصابة الحكم البرتغالي فابيو خوسيه كوستا وعدد من المشجعين، إثر اندلاع أعمال عنف داخل الملعب ومحيطه.

وأفاد نادي الاتحاد في بيان أن حافلة الفريق تعرضت للإحراق، فيما اضطر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني إلى الفرار من الملعب وسط حالة من الفوضى الأمنية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر اشتباكات عنيفة بين الجماهير وقوات الأمن، سواء داخل الملعب أو خارجه، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.

من جهته، حمّل نادي الأهلي طرابلس أحد لاعبي الاتحاد مسؤولية التسبب في الفوضى، واصفًا احتفاله بالهدف بأنه "عمل استفزازي" أثار غضب الجماهير.

وأضاف الأهلي في بيان أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة والذخيرة الحية" ضد المشجعين، في محيط مقر النادي، ما تسبب في وقوع إصابات.

وتجري السلطات المحلية تحقيقات موسعة في ملابسات الأحداث، وسط دعوات من الوسط الرياضي إلى تهدئة الأوضاع وضمان سلامة اللاعبين والمشجعين.