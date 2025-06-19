نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد يتحدث عن التعادل مع الهلال.. لن أعتذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن مواجهة الهلال السعودي، في لقاء الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

استطاع فريق الهلال السعودي فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما امام ريال مدريد، بل كان اقرب للانتصار حيث إنه سيطر على اغلب الاحيان مع فرص ضائعة وتألق من حارس المرمى.

تصريحات تشافي الونسو عن الهلال السعودي

قال تشابي ألونسو: مستوى الهلال؟ لست متفاجئ. لم يفاجئني مستوى الهلال فهم فريق جيد جدًا، لديهم مدرب قدير.. المستوى الذي ظهر به الهلال بالتالي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، ‏لن أعتذر عن التعادل.. الفريق الذي واجهناه قوي وليس سهلا".

تضم المجموعة الثامنة كل من ريال مدريد كل من الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.