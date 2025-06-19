دوناروما يحذر خصوم باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - حذّر الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، من أن أبطال أوروبا الجدد "يملكون شهية كبيرة" لمزيد من النجاحات في كأس العالم للأندية بكرة القدم، وذلك مع استعدادهم لمواجهة بوتافوغو البرازيلي.

وكان العملاق الفرنسي استهل مشواره في المجموعة الثانية بطريقة مبهرة، الأحد، بعدما اكتسح أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة على ملعب روز بول في باسادينا.

وجاء هذا الفوز ليشكّل دخولا سلسا لباريس سان جيرمان في المسابقة، بعد أسبوعين فقط من فوزهم الساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دوناروما: الفريق يركّز بشكل كبير على الفوز بلقبه الخامس هذا الموسم، بعد أن بدأ المسابقة بنفس الطريقة التي أنهينا بها دوري الأبطال.

وأضاف الحارس في مؤتمر صحافي قبيل مواجهة، الخميس، أمام بوتافوغو: كأس العالم للأندية مسابقة مهمة جدا بالنسبة لنا. علينا أن نحافظ على تركيزنا بنسبة 100% من أجل بلوغ النهائي والفوز بالكأس.

وتابع: الجميع متعطش للفوز وتحقيق الألقاب وهذا أمر مهم الآن، وكذلك للموسم المقبل.