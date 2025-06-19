نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة مانشستر سيتي: هدفي الرد على المشككين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يعتزم لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، إثبات أن من شككوا به كانوا على خطأ، وأنه يريد العودة بقوة بعد موسم 2024-2025 المحبط.

قال فيل فودين: "كان موسمًا صعبًا، لست أكذب، لم يكن الأفضل".

وأضاف: "لكني حصلت على قليل من الراحة، بداية جديدة، شخص جديد، أتطلع فقط للموسم المقبل".

وأردف: "عادت الرغبة لدي وأريد أن أثبت للمشككين أنهم كانوا على خطأ".

وبعدما شارك مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، قال فودين إنه لا يمكنه أن يتذكر آخر مرة حصل فيها على فترة راحة طويلة.

وقال: "لا يحصل كثير من لاعبي كرة القدم خلال هذه الأيام على راحة كافية، لذلك كان حصولي على راحة أمرًا ضروريًا".

وأردف: "واجهت صعوبة في الانفصال تمامًا عن الأجواء، لكنني قضيت وقتًا مع العائلة، وقمت بأشيائي الخاصة. كنت بحاجة لذلك".