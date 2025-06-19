توك شو المونديال.. نجوم الأهلي السابقين يدافعون عن هذا اللاعب بعد الانتقاد الجماهيري

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أحمد جودة - القاهرة - دافع نجوم الأهلي السابقين عن رامي ربيعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي وخاصة بعدما تسبب في خسارته بخماسية نظيفة أمام يوفنتوس الإيطالي.

نجوم الأهلي السابقين يدافعون عن هذا اللاعب بعد الانتقاد الجماهيري

وقال خالد بيبو في تصريحات خاصة له ببرنامج اللعيب عبر mbc masr: "الشماتة أو الفرحة في خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي خاصة بعد انضام رامي ربيعة وعندما ترى فئة معينة شخص وحش فبيبقوا عايزين 100 دليل ويشوفوك طول الوقت وحش مهما حصل وممكن يكون هو مبيعملش حاجه اصلا بس عايز تأكد أنه وحش فأنا بقول رامي لعب فترة طويلة مع الأهلي وحقق نجاحات كبيرة وكان كابتن الفرقة وقرر يخوض تجربة تانية ونتمناله التوفيق فيها".

وأضاف إسلام الشاطر: "السوشيال ميديا هي السبب في انتشار الشماتة والفرحة من جانب فئة معينة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي من يوفنتوس ولكن هو وحش ولا كويس في الماتش لا كان وحش".

واختتم: "لكن مينفعش نحكم ونتكلم كده وهو أول ماتش لرامي ربيعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ولسه بدري وبلد جديد وكل حاجه جديدة عليه وهو من أهم مدافعين منتخب مصر مع عبد المنعم ومحمود الونش".