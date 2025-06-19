نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: على ريبيرو التحلي بالواقعية أمام بالميراس والتعلم من إنزاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة على ثقته في قدرة الأهلي على الفوز على بالميراس وتخطي عقبة الفريق البرازيلي مساء اليوم.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لاعبي الأهلي يمتلكون الإمكانيات التي تجعلهم يحققون الفوز بشرط أن يلعبوا المباريات بواقعية وهي مهمة الجهاز الفني بقيادة ريبيرو المسئول الأول عن إختيار الخطة والتشكيل.

وأضاف شبانة بأنه على ريبيرو التخلي عن بعض أفكاره التكتيكية والتي لم يستوعبها لاعبي الفريق بالشكل الأمثل حتى الآن مؤكدا أن مباريات البطولة لا تحتمل التجارب.

وطالب شبانة ريبيرو بالتعلم مما فعله إنزاجي مدرب الهلال السعودي الجديد أمام ريال مدريد والذي تعامل في حدود إمكانيات الفريق دون تدخلات كبيرة فنيا وخططيا حتى لا يربك لاعبيه بأفكار جديدة.