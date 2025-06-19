كريم رمزي يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي السابق إلى صفوف الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إلى صفوف نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" تواصلنا مع مصدر داخل نادي الزمالك، وأكد لنا أنه بالفعل تم عرض النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على مجلس إدارة نادي الزمالك من خلال بعض الوكلاء".

وأضاف:" مجلس إدارة نادي الزمالك رفض فكرة التعاقد مع بيرسي تاو، نظرا للراتب الكبير الذي سيحصل عليه اللاعب، بخلاف أن إمكانياته الفنية انخفضت كثيرا، ولم يعد لاعب مؤثر مثلما كان من قبل".

وأتم كريم رمزي:" نادي الزمالك قام بإنهاء هذا الملف تماما، وعدم التفاوض مع بيرسي تاو، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ".