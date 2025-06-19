نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 19 يونيو الجاري، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

العين ضد يوفنتوس، الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة علي قناة DAZN.

بالميراس ضد الأهلي، الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، علي قناة Mbc Masr، وقناة mbc أكشن وقناة DAZN.

انتر ميامي ضد بورتو، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة DAZN وقناة mbc masr.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وستقوم ببث جميع مباريات الفرق العربية المشاركة في البطولة