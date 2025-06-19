نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لتسويق أحمد حسام.. وملف الراحلين تحت إدارة دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لتسويق لاعبه أحمد حسام خلال فترة الانتقالات الصيفية، تمهيدًا لإعارته إلى أحد الأندية التي تسعى لتدعيم صفوفها، أو إدخاله ضمن صفقة تبادلية تخدم مصالح الفريق.

ورغم انضمام أحمد حسام في يناير الماضي قادمًا من نادي الجونة، ضمن صفقة شملت أيضًا أحمد الجفالي، محمود جهاد، وصلاح مصدق، إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة، ما دفع الإدارة للتحرك من أجل الاستفادة منه فنيًا أو ماديًا.

في الإطار ذاته، حسم مسئولو الزمالك موقفهم من اللاعبين الذين تقرر رحيلهم عن الفريق، حيث تم التأكيد على عدم السماح بخروج أي لاعب بشكل مجاني، سواء عبر الإعارة أو التبادل، لضمان تحقيق أقصى استفادة من كل ورقة داخل الفريق.

ويقوم المدير الرياضي جون إدوارد بمتابعة ملف الراحلين بدقة، حيث بدأ في التواصل مع عدة أندية لعرض الأسماء المتاحة، وإيجاد أنسب الحلول سواء بالإعارة أو الدخول في صفقات تبادلية.

ويأتي ضمن قائمة الأسماء التي تم اتخاذ قرار برحيلها: محمد عاطف، أحمد رفاعي، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، وحازم أسامة، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق وتدعيم الصفوف بعناصر أكثر جاهزية للموسم الجديد.