نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يقترب من ضم يسري وحيد.. واستقرار فني بقيادة طارق مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات يسري وحيد، صانع ألعاب طلائع الجيش، على أعتاب الانضمام إلى صفوف البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الأداء اللافت الذي قدمه مع فريقه بالموسم الماضي.

وخاض يسري وحيد 29 مباراة بقميص طلائع الجيش، أحرز خلالها هدفين، وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار عدة أندية، في مقدمتها البنك الأهلي، الساعي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة.

وفي سياق آخر، قرر طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوعين بعد ختام الموسم.

ورغم خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس عاصمة مصر بهدفين دون رد، إلا أن إدارة البنك الأهلي جددت ثقتها في طارق مصطفى، ليستمر على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل، بموجب عقده الذي يمتد لعام آخر.

واختتم البنك الأهلي موسمه في الدوري باحتلال المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

كما بلغ الفريق نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يودّع البطولة بخسارة قاسية أمام بيراميدز برباعية نظيفة، في نسخة توّج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.