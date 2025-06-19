نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالزمالك يوضح موقف النادي من التعاقد مع بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات لضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق ونادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن بيرسي تاو عُرض على الزمالك عن طريق بعض وكلاء اللاعبين قبل نهاية الموسم، وتم طرح اسمه ضمن الأسماء المقترحة لتدعيم الفريق في الصيف، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط أبدت وقتها موافقة مبدئية على دراسة الصفقة.

وأضاف أن مناقشات تمت بالفعل داخل النادي حول عدد من الأسماء الأجنبية، وتم بدء التفاوض مع بعضهم، لكن لم يتم التحرك رسميًا تجاه بيرسي تاو بسبب الراتب المرتفع الذي يطلبه، خاصة في ظل ما كان يتقاضاه في تجربته الأخيرة بالدوري القطري، أو خلال فترته مع الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ترى في تاو خيارًا مميزًا من الناحية الفنية نظرًا لخبرته الكبيرة في الدوري المصري ومستواه الجيد سابقًا، إلا أن الأمور المالية قد تكون العائق الأكبر.

واختتم المصدر بأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة والمدير الرياضي، من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الزمالك يسعى لإبرام صفقات قوية قادرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج.