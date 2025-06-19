نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبلاية تُحدد موعد الاشتراك في كأس مصر.. والسوبر المصري يعود من بوابة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّهت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مراسلات رسمية إلى أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر لموسم 2025 - 2026.

وتضمّنت الخطابات تنبيهًا إلى أن يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس المقبل هو الموعد النهائي لسداد رسوم الاشتراك، مع إلزام الأندية بتحديد الملاعب الرئيسية والبديلة التي ستُقام عليها مبارياتها في البطولة.

وفي سياق متصل، يسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية نحو إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة أربعة فرق تمثل نخبة الكرة المصرية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتغيير الذي بدأه الاتحاد منذ موسمين في شكل البطولة، سواء من حيث عدد الفرق المشاركة أو نظام المنافسات، حيث أصبح السوبر يقام بنظام "بطولة مصغرة" تضم أربعة أندية، بدلًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس، وذلك بموجب التعاقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجانب الإماراتي.