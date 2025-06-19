حمدي فتحي: جاهزون لبالميراس بثقة وتركيز.. وجمهور الأهلي يصنع الفارق دائمًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته وجميع لاعبي الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال حمدي فتحي إن جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز خلال التدريبات، ويعملون بكل جدية على تنفيذ التعليمات الفنية، متمنيًا من الله أن يوفق الفريق في مواجهة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: أغلقنا ملف مباراة إنتر ميامي، وكل تركيزنا الآن منصب على مواجهة بالميراس، لأنه منافس قوي ويضم عناصر مميزة، لكن لاعبي الأهلي يملكون الثقة في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.

ووجّه حمدي فتحي الشكر لجمهور الأهلي، على دعمه المتواصل للفريق واللاعبين في كل مكان، مؤكدًا أن هذا الدور دائمًا ما يصنع الفارق، لما يمثله من دعم معنوي كبير يساعد الفريق في كل مباراة.