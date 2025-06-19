نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم: جاهزون لموقعة بالميراس.. وندرس نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي المقرر لها الساعة السابعة مساء غد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إبراهيم: أغلقنا صفحة مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح المونديال. كان هدفنا تحقيق الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل، وعلينا التركيز على مواجهة بالميراس الذي يمتلك المهارة والقوة والسرعة، وبشكل عام المباراة ستكون صعبة على الفريقين.

وأضاف لاعب الفريق: المدير الفني ريبييرو تحدث في جميع الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتم التحضير بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرازيلي وتحديد نقاط قوته وثغراته التي نرغب في استغلالها.

وواصل ياسر كلامه: نشارك في كأس العالم للأندية ونواجه فرقًا قوية ونجومًا كبارًا، ويجب على الجميع في الفريق أن يكون في أتم الجاهزية وأعلى درجة من التركيز.

وأوضح أن الأهلي اعتاد أجواء أمريكا، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يحضره الجهاز الفني.

وأشار ياسر إلى أن إنتر ميامي يضم أساطير، ومن بينهم النجم ليونيل ميسي، فيما يعتمد فريق بالميراس على الجماعية ويمتلك السرعة والمهارة والقوة، لافتًا إلى أن الأهلي وبالميراس سبق أن تواجها من قبل.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته موجّها رسالة إلى الجماهير قائلًا: نتوقع حضور جماهيرنا غدًا، اعتدنا على وجودهم في أي مكان في العالم، ونعلم أنهم سيكونون داعمين لنا في مباراة بالميراس.