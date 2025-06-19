نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور أول لربيعة.. تشكيل العين الإماراتي الرسمي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير ايفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي بعد قليل في لقاء قوي بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

تشكيل العين أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: بارك، اوتون، زابالا، رامي ربيعة.

خط الوسط: كاكو، تراوري، راتنيك.

خط الهجوم: بلاسيوس، لابا، سفيان رحيمي.

القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة مباراة السيتي والوداد المغربي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

