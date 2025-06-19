نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسقط فريق ريال مدريد الإسباني، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال السعودي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره باتشوكا، يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن منصة danz المجانية هي التي تقوم ببث مباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري، بالإضافة إلى قنوات mbc السعودية.