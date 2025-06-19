نجم المقاولون: إصابة إمام عاشور نقطة تحول في مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب والمصري البورسعيدي السابق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام إنتر ميامي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "تعادل النادي الأهلي أمام إنتر ميامي فقد فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه، بحكم إنها المباراة الأولى في المونديال والافتتاح وأمام الفريق المنظم للمحفل العالمي".

وأضاف حمودة: "إنتر ميامي رغم أنه يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة في عالم المستديرة، ولكنه فريق ضعيف والأهلي كان بإمكانه الفوز عليه بكل سهولة".

وتابع نجم المقاولون العرب السابق: "ميسي كان متفرج مثل الجماهير في شوط المباراة الأول أمام الأهلي، وفي الشوط الثاني حول المباراة".

وواصل: "الأهلي قدم مباراة سيئة أمام إنتر ميامي رغم الفرص المهدرة، والشناوي أنقذ الفريق من الخسارة في الشوط الثاني".

واختتم: "إصابة إمام عاشور كانت نقطة التحول في أداء الأهلي أمام إنتر ميامي، والفرصة التي أهدرها اللاعب كان مصابًا ويتحامل على نفسه، ولو أستمر في الملعب كان هيفرق مع الأحمر بشكل كبير".