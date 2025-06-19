نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب العين: الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغربي يوسف بوخريص مدرب فريق العين الإماراتي للشباب، عن توقعاته لمجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بوخريص عبر زووم في تصريحات ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي قادر على تقديم مباراة قوية أمام بالميراس البرازيلي وتخطي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم التعادل ضد إنتر ميامي".

وأضاف: "الأهلي دعم صفوفه بصفقات قوية وهو الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من البطولة القارية رفقة الهلال لأنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

واختتم حديثه قائلًا: "اللاعب العربي ينقصه الايجابية في اللعب من أجل الفوز على الأندية الأوروبية الكبرى بالبطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية".