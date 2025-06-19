نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مع نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس الموافق 19/6/2025 في لقاء ناري ومرتقب بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس صباح اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة مباراة السيتي والوداد المغربي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويأتي تردد mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.