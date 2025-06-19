نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة بالميراس.. ريبييرو يراهن على عزيمة لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة بالميراس البرازيلي لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وقال المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي، إن فريق بالميراس يعتبر من أفضل فرق كأس العالم للأندية، كما أنه مستقر مع مدربه الحالي، والذي خاض معهم العديد من المباريات على مدار المواسم الماضية.

وأضاف أن فريق بالميراس متمرس وخاض العديد من المواجهات القوية، وقدم مستوى قويًّا خلال لقاء بورتو البرتغالي في الجولة الأولى، مشددًا على أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة جيدة.

وأشار إلى أن أحمد مصطفى زيزو خاض مع الأهلي أول مباراة بعدما انضم للفريق مؤخرًا، وقدم مستوى جيدًا، موضحًا أن موضوع إضاعة ركلة الجزاء من جانب محمود حسن تريزيجيه قد تم إغلاقه تمامًا، رافضًا الحديث بشكل فردي عن أي لاعب داخل صفوف الفريق، ويجب التركيز فقط على مواجهة بالميراس لتحقيق نتيجة إيجابية.

وبسؤاله حول إمكانية وجود خطة معينة لفرض رقابة حول المهاجم الشاب استيفاو لاعب بالميراس، علق ريبييرو قائلًا إن هذا الأمر كان موجودًا أيضًا في لقاء إنتر ميامي، موضحًا بأن هناك لاعبين لديهم مهارات فردية عالية، ولا بد من التعامل جيدًا مع هذه الأمور، ومحاولة إبعادهم قدر الإمكان عن مناطق الخطورة.

وختم ريبييرو تصريحاته بالتأكيد أن فكرة الاعتماد على الجانب الدفاعي دائمًا بالنسبة لي هي إجبار المنافس على تقديم مستوى أقل من المعتاد، ومنعه من خلق فرص حقيقية على مرمى الفريق، وفرض رقابة قوية على مفاتيح اللعب، كما حدث مع ليونيل ميسي الذي بذل لاعبو الأهلي جهدًا كبيرًا لمنعه من التمرير وتشكيل خطورة على مرماهم.