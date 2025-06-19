نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إيجابيا مع نظيره فريق الهلال السعودي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

في الدقيقة 34 من الشوط الأول، أحرز جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء؛ بأسيست من رودريجو.

ثم أدرك روبين نيفيز نجم الهلال السعودي، هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وجاء ترتيب مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية كالتالي:

1- ريال مدريد، نقطة.

2- الهلال السعودي، نقطة.

3- باتشوكا 0 نقاط.

4- سالزبورج 0 نقاط.