نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ماراثونية.. ريال مدريد يتعادل أمام الهلال السعودي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق الهلال السعودي، بهدف لكل منهما، في المباراة القوية التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وانطلقت أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

استهل لاعبو فريق الهلال السعودي، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي وسيطرة على الكرة على عكس المتوقع.

افتتح التسجيل في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، في مرمى الهلال بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء؛ بأسيست من رودريجو.

وتعادل روبين نيفيز نجم الهلال السعودي، بهدف مباغت في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين الهلال السعودي ضد ريال مدريد، بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف التقدم، من خلال زيادة الفعالية الهجومية ولكن دون جدوى.

وأهدر فالفيردي نجم ريال مدريد، ركلة جزاء في الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع، بعد تصدي رائع من ياسين بونو حارس مرمى الهلال