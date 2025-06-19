نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يكشف عن حكام تقنية الفيديو لمباراة الأهلي وبالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكام تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبالميراس والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة مونديال العالم للأندية.



وتكون طاقم الحكام لتقنية الفيديو في المباراة من الكرواتي إيفان بيبيك، ويعاونه كلا من البلجيكي برام فان دريشي والألماني باستيان دانكيرت.

طاقم حكام مباراة الأهلي وبالميراس



ويقود المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



موعد مباراة الأهلي وبالميراس في المونديال

التي من المقرر ان تقام في السابعة مساء غد الخميس، على ملعب ميتلايف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

