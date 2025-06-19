نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعين بالويلزي توني بوليس في إعادة هيكلة الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك، قرروا الاستعانة بالويلزي توني بوليس لمساندة المدير الرياضي الجديد جون إدوارد في اختيار الصفقات وإعادة بناء الفريق الأول نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يذكر أنه تم التوافق على تولي تونى بوليس منصب المدير التقني للزمالك، يُعهد إليه الإشراف الفني على قطاع الناشئين وتصميم استراتيجية التعاقدات،والتخطيط المستقبلي للنادي".