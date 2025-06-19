نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على القائمة الأولية.. وقيد لاعبين مرشحين للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة التخطيط بنادي الزمالك، كثفت اجتماعاتها بالتعاون مع المدير الرياضي الجديد المنتظر الإعلان عنه رسميًا، جون إدوارد، لحسم ملف القائمة الأولية للفريق الأول،في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي حدده اتحاد الكرة لقيد القوائم الأولية للأندية والمقرر في 28 يونيو الجاري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" قررت اللجنة، بالتنسيق مع إدوارد، قيد أكبر عدد ممكن من اللاعبين، حتى من المتوقع رحيلهم، بهدف الحفاظ على الحقوق التسويقية للنادي ومنع انتقالهم بالمجان،وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إعادة هيكلة الكرة داخل النادي استعدادًا للموسم الجديد".

وأضاف:" تشير مصادر داخل القلعة البيضاء إلى أن عددًا من اللاعبين باتوا قريبين من الخروج من القائمة الأولية، أبرزهم: مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد رفاعي، محمد عبد الشافي، أحمد مجدي، سيدي ندياي، وجيفرسون كوستا".

واختتم: "تسعى الإدارة البيضاء إلى استغلال مهلة القيد لتأمين أكبر عدد من الأسماء التي يمكن تسويقها لاحقًا، سواء عن طريق الإعارة أو البيع، بما يسهم في دعم خزينة النادي وتخفيف الأعباء المالية".

