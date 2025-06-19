نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مالية كبيرة.. كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدى فى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك استياءً شديدًا من أقوال أحمد حمدي، لاعب الفريق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت اليوم داخل الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدى فى الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أكدت مصادر مطلعة أن مبررات اللاعب لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدامه لمنصات التواصل بطريقة اعتبرها مسؤولو النادي "إساءة مباشرة للإدارة"، في وقت يرى فيه المجلس أنه لم يقصر مطلقًا مع اللاعب، سواء في تكاليف السفر أو برنامج علاجه الكامل من إصابة الرباط الصليبي".

وأكمل:" تتجه النية داخل الزمالك إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد حمدي خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار سياسة الإدارة لفرض الانضباط وحماية هيبة النادي".