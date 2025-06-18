نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل إيجابي مثير بين ريال مدريد والهلال في الشوط الأول.. شاهد الأهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق الهلال السعودي، إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وانطلقت أحداث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق الهلال السعودي، الذي أضاع العديد من الفرص.

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، أحرز جونزالو جارسيا لاعب فريق ريال مدريد، هدف التقدم في مرمى الهلال بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء؛ بتمريرة من رودريجو.

ثم أدرك اللاعب روبين نيفيز نجم الهلال السعودي، هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.