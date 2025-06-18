نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينارد يتحدث عن مواجهة السعودية وأمريكا في الكأس الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدّد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية، مساء الخميس، في ثاني مباريات «الأخضر» ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الكأس الذهبية 2025، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل تحديًا خاصًا أمام أحد أقوى فرق البطولة، وأن المنتخب جاهز لتقديم أداء مختلف عن اللقاء الافتتاحي.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية اللقاء: «يسعدنا أن نخوض هذه المباراة القوية ضد الفريق المرشح لتصدر المجموعة، وأحد أبرز الفرق المنافسة على لقب البطولة». وأضاف: «نعلم أننا نواجه خصمًا منظمًا ويمتلك قوة هجومية كبيرة، وقد شاهدنا أداءه في المباراة الأولى».

وأشار رينارد إلى أن «الأداء في المباراة الماضية ضد هايتي لم يكن جيدًا، وكنا محظوظين بتحقيق النقاط الثلاث، لكن مواجهة أميركا ستكون مختلفة، سواء من حيث التشكيلة أو الأداء، ونتطلع لتقديم صورة أفضل».

وأكد المدرب الفرنسي: «نحب هذا النوع من المباريات، فهذه هي كرة القدم، مباريات أمام منافس كبير وعلى ملعب جميل وبحضور جماهيري كبير. إنها منافسة حقيقية، ويجب أن نكون مستعدين جيدًا».

وفي رده على سؤال حول تحضيراته للمواجهة، أوضح رينارد: «لدينا تصور مختلف للمباراة المقبلة. المنتخب الأميركي منظم جدًا ويملك تنظيمًا هجوميًا جيدًا، لذلك نتوقع مباراة مثيرة على الصعيد التكتيكي. والأهم من كل شيء هو ما سنقدمه داخل أرضية الملعب، ونأمل أن نكون في الموعد».

