فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز أمام نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" في أولى جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد في كأس العالم للأندية

افتتح فيل فودين أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من سافينيو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس المهدي بن عبيد ليتابعها فودين بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف جيريمي دوكو الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 42، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الوداد، نفذها فيل فودين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دوكو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.