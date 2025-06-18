نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2010 ببنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مراسم افتتاح بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2010 (بنين)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للملاكمة، وتُقام خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2025 بالصالة المغطاة بنادى متحدي الاعاقة شرق النيل.

حضر مراسم الافتتاح كل من بلال حبش نائب المحافظ، واللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب وهشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وأعضاء اتحاد بشبابها بمحافظة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

ويشارك في البطولة 285 لاعبًا يمثلون 18 محافظة، ويتنافسون في 13 وزنًا مختلفًا، وسط تنظيم محكم وإجراءات فنية وإدارية دقيقة، تتضمن اختبارات الوزن والكشف الطبي، يعقبها إجراء القرعة الفنية وانطلاق المنافسات على مدار أربعة أيام.

وقد أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه باستضافة البطولة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز موقع بني سويف على خريطة البطولات الوطنية.

من جانبه، صرح اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن اختيار بني سويف لاستضافة البطولة جاء نظرًا لما تتمتع به من إمكانات تنظيمية متميزة وبنية تحتية رياضية مؤهلة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤكدًا أن البطولة تعد محطة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة في اللعبة.