مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية نظيفة في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره الوداد بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أحداث مباراة مانشستر سيتي والوداد في كأس العالم للأندية

تمكن فيل فودين من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من سافينيو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس المهدي بن عبيد ليتابعها فودين بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 9، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

ونجح جيريمي دوكو في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 42، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الوداد، نفذها فيل فودين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دوكو بتسديدة مباشرة ط، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد نفس اللاعب أن يحرز الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 54، بعد أن تمكن من قطع الكرة وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، ولكن أبعدها الحارس المهدي بن عبيد من إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وتلقى ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 89، بعد التدخل العنيف ضد صامويل أوبنج.

وأنقذ الحارس المهدي بن عبيد مرماه من الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 3+90، بعد تسديدة أرضية من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل الفريق الإنجليزي بعد هذا الفوز، صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل الفريق المغربي المجموعة، دون نقاط.

